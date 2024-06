Carrizosa indica que la "polarització política" deixa Cs sense espai en l'electorat

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El fins ara líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, que ha anunciat que deixa la presidència del Comitè Autonòmic del partit, ha apuntat aquest dimecres que la "polarització política" pot deixar la seva formació sense espai en el centre de l'electorat, tot i que ha augurat que, en un futur, Cs tornarà a tenir representació política.

En una entrevista a Rac 1, recollida per Europa Press, Carrizosa ha criticat que hi hagi una majoria independentista en la Mesa del Parlament malgrat que els independentistes hagin perdut la majoria a la cambra, i ho atribueix a una "desunió del constitucionalisme".

Carrizosa ha informat que, provisionalment, la direcció catalana de Cs queda en mans d'una gestora del partit, que es renovarà en un congrés que se celebrarà previsiblement a la tardor, tot i que la data podria canviar si hi ha una repetició electoral a Catalunya.

Després de deixar el lideratge de Cs a Catalunya, Carrizosa ha explicat que continuarà sent militant, que passarà l'estiu de vacances per descansar perquè és, textualment, el que li demana el cos, i que al setembre previsiblement tornarà a l'ofici que tenia abans d'entrar en política, com a advocat.

Ha remarcat que en cap cas se n'anirà a un altre partit polític com ha passat amb altres exdirigents del seu partit, ha valorat que una persona pot canviar de partit per una evolució ideològica o perquè busquen una "pagueta", i ha assenyalat que ell no està en cap d'aquestes dues possibilitats.