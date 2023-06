Carlos Carrizosa garanteix que Cs es presentarà a les eleccions catalanes

Assegura que ara Catalunya torna a ser el "centre gravitatori" del partit

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha garantit que el seu partit es presentarà a les pròximes eleccions catalanes després de la decisió de no concórrer a les generals del 23 de juliol, i ha assegurat que ara Catalunya torna a ser "el centre gravitatori" de la formació.

"El centre gravitatori serà aquí amb Inés Arrimadas tornant aquí o no. Crec que no, perquè ella ja hi ha fet vida i s'ha traslladat" un altre cop a Andalusia, ha afirmat en una entrevista de Rac 1 aquest dijous recollida per Europa Press.

Després de les municipals i autonòmiques a Espanya, Carrizosa ha ressaltat que Catalunya guanya pes per a Cs en ser el lloc on tenen més representació, amb sis diputats al Parlament, i uns afiliats "molt fidels".

"Tothom entén que aquí Cs de Catalunya és una cosa diferent al projecte liberal que es va mirar d'implementar" a tot Espanya, un plantejament que veu difícil que prosperi a causa de la polarització, en les seves paraules, que marcarà les pròximes generals.

Per això, ha avalat la decisió del partit de no concórrer als comicis del juliol: mentrestant --ha dit-- Catalunya serà les "casernes d'hivern" del partit, i els afiliats tindran llibertat per votar sense tenir la sensació que el seu vot no serà útil.

Carrizosa ha destacat que partits europeus com el partit liberal alemany han sortit i tornat a entrar a les cambres de representants, i ha afegit que li agradaria que la formació també concorregués a les europees del 2024.

ARRIMADAS "VA HERETAR" EL QUE VA DEIXAR RIVERA

Preguntat per l'absència de dimissions arran dels resultats de diumenge, Carrizosa ha subratllat que el partit va arribar a les eleccions "a mig vestir", després de la refundació que va renovar la direcció del partit i va situar Patricia Guasp com a portaveu nacional i Adrián Vázquez com a secretari general.

"Ens han trobat amb una crisi que durava des del 2019, que hem procurat solucionar amb una refundació", ha advertit Carrizosa, que ha recordat que l'ara portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, va assumir el lideratge del partit després de la sortida d'Albert Rivera.

En aquest sentit, ha lamentat que a Arrimadas "no se l'ha deixat continuar, perquè se li ha estat retraient tota l'estona els errors passats d'Albert Rivera" i el seu rebuig a pactar amb el PSOE, retrets que ella va heretar, ha dit.