Carrizosa dimiteix com a president del Comitè Autonòmic de Cs a Catalunya

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Catalunya fins ara, Carlos Carrizosa, ha dimitit aquesta setmana com a president del Comitè Autonòmic del partit, han confirmat fonts de Cs consultades per Europa Press.

Ho ha comunicat en una carta als militants de Cs, com ha avançat Diari d'Espanya, i a la qual Europa Press ha tingut accés, on Carrizosa diu que ja ha notificat la seva dimissió al Coordinador General en funcions de Secretari, Carlos Pérez-Nievas, perquè el Comitè Permanent prengui les decisions oportunes.

Carrizosa ha explicat que els últims resultats electorals obliguen a plantejar "reformar profundes" en el partit continuar donant veu en el futur a l'espai polític del centre liberal no nacionalista.

"No em desvinculo de Cs i continuaré aportant i ajudant amb lleialtat en el que se'm demani, recolzant com a militant a tots aquells que, de forma generosa i despresa, vulguin impulsar aquest projecte únic a Espanya", assegura en la carta.

Per últim, Carrizosa agraeix el suport personal rebut, expressa el seu orgull per haver representat a Cs i afirma entrar en una nova etapa personal i professional en la qual manté "la mateixa determinació d'ajudar a aquest partit i a la seva gent", com ha fet des de 2006.