Carrizosa veu el resultat de Bildu com una foto del "blanquejament" de Sánchez

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha assegurat aquest dilluns que el resultat d'EH Bildu en els comicis de diumenge al País Basc són un avís del que pot passar a Catalunya i una foto del "blanquejament" que ha fet, a parer seu, el president del Govern central, Pedro Sánchez.

"Aquesta foto que hem tingut al País Basc ens ha de fer pensar què és el que pot passar a Catalunya", ha declarat en al·lusió a l'empat a 27 escons de Bildu amb el PNB, en una atenció als mitjans davant el Palau de Justícia de Barcelona.

Carrizosa creu que aquesta foto "és deguda al blanquejament que ha fet el senyor Pedro Sánchez de Bildu", que alhora ha acusat de, textualment, blanquejar l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, per obtenir els seus vots per a la governabilitat d'Espanya.

Segons ell, aquest 70% que ha obtingut "el nacionalisme radical del PNB al costat del separatisme que té les mans tacades de sang és un clar avís als espanyols".

"La conseqüència d'aquest blanquejament és que després aquests partits que haurien de ser residuals i estar arraconats en una democràcia es converteixen en els àrbitres de la política i en les forces més votades", ha etzibat.

En aquest sentit, ha assegurat que, a causa de l'amnistia de Sánchez, Puigdemont ha passat de ser "un cadàver polític" a poder ser president de la Generalitat de Catalunya una altra vegada.

JUTGE AGUIRRE I VOT PER A CS

Així mateix, ha aprofitat per mostrar el seu suport al jutge que investiga els casos Negreira i Voloh, Joaquín Aguirre, per no "obtenir l'escorta que ha demanat" al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de rebre un fals paquet bomba al seu despatx.

També ha recordat als votants de Cs que el partit "s'ha distingit sempre per batre les enquestes" i ha promès que Cs continuarà contra, textualment, la intolerància i el radicalisme.