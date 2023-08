Carrizosa (Cs) veu un error que Rubiales no dimiteixi i l'acusa de "discutir" a Jenni Hermoso

Critica que Díaz demani prendre accions al Govern central: "Em sembla intolerable que el Govern central s'arrogui competències"

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha qualificat d'error que el president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, no hagi dimitit després de la polèmica per haver besat sense permís a la jugadora Jenni Hermoso a l'entrega de trofeus del Mundial de futbol femení, i l'ha acusat de "discutir" la versió de la futbolista.

"És un error aferrar-se al càrrec en aquests moments, sobretot havent-se pronunciat ja Jennifer Hermoso", ha afirmat el líder dels taronges aquest divendres en una entrevista d'Europa Press, i ha afegit que ara caldrà esperar la resolució de la justícia esportiva i de les sancions de la RFEF.

Carrizosa ha apostat per "deixar a la institució que resolgui aquest tema conforme al dret, que para això existeixen aquestes vies administratives internes a totes les organitzacions".

Ha criticat que la vicepresidenta del Govern central i líder de Sumar, Yolanda Díaz, hagi demanat en un tuit recollit per Europa Press que el Govern central prengui mesures sobre aquest tema: "El Govern central ha d'actuar i prendre mesures urgents: acabarà la impunitat per les accionis masclistes. Rubiales no pot seguir en el càrrec", ha afirmat Díaz.

"Em sembla intolerable que el Govern d'Espanya s'arrogui competències que no té per assenyalar a una persona per molt reprotxable que hagi estat l'acció d'aquest senyor", ha subratllat el líder de Cs a Catalunya.

Per ell, l'Executiu central "no té res a dir ni ha de polititzar l'assumpte", ja que ha sostingut que el Govern central no ha d'assenyalar a cap ciutadà, sinó respectar els tràmits de la RFEF per resoldre el tema.