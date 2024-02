Carrizosa (Cs) sobre que Sánchez desvinculi independentisme i terrorisme: "Ho ha de dir un jutge"

BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha sostingut després de dir el president del Govern central, Pedro Sánchez, que l'independentisme català no és terrorisme que això "ho ha de dir un jutge, no un polític venut als independentistes pels seus vots".

Així s'ha expressat en una publicació a X recollida per Europa Press aquest dijous, en la qual ha assegurat que "qui no ho entengui no entén els fonaments de l'estat democràtic".

Sánchez s'ha mostrat convençut que tots els independentistes catalans amb causes obertes als tribunals per delicte de terrorisme seran amnistiats "perquè no són terroristes".