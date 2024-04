Carrizosa (Cs) retreu a Aragonès que vulgui protegir el català "a costa de l'idioma majoritari"

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Catalunya i candidat a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha retret aquest dimecres al president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, que vulgui protegir el català "a costa de l'idioma majoritari de molts catalans", en referència al castellà.

Ho ha dit en unes declaracions a periodistes en la presentació de la candidatura de Cs i després que Aragonès ha plantejat crear una conselleria específica per la llengua catalana si és investit de nou.

Carrizosa ha assegurat que molts catalans "senten com són menyspreats per les institucions" per, a parer seu, tenir com a primera llengua el castellà.