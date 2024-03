Carrizosa (Cs) rebutja que Cs s'integri en el PP a Catalunya: "Està fora de discussió"

Veu la candidatura de Puigdemont a les catalanes com "el retorn del procés"

BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -

El president de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha reiterat el seu rebuig a una integració de Cs en el PP de cara al 12M, i ha sostingut: "És una qüestió que està fora de discussió".

Ho ha dit en una entrevista de La 2 i Ràdio4 recollida per Europa Press aquest divendres, dia en què el Comitè Nacional de Cs es reunirà per decidir l'acció del partit de cara als futurs comicis i després de les declaracions del secretari general, Adrián Vázquez, que va assenyalar que "qui negocia té el mandat", en referència a les seves negociacions amb el PP.

"Tinc el compromís de la direcció permanent del partit que s'escoltarà i s'atendrà al que es digui des de Catalunya. Per tant, no sortirà res del Comitè Nacional que no estigui avalat pel partit aquí a Catalunya", ha apuntat Carrizosa.

També ha defensat una coalició que aglutini les sensibilitats tant del PP com de Cs, segons ell una decisió unànime en la direcció catalana del partit, i ha qüestionat irònicament: "Se m'enduran a mi lligat i emmordassat a unes llistes del PP o algun company que no vulgui?".

Ha sostingut que en una coalició amb el PP poden frenar l'estratègia del seu líder, Alberto Núñez Feijóo, de "no molestar l'independentisme", perquè Carrizosa creu que els populars els poden necessitar en algun moment per arribar al Govern central.

"Que el PP es quedi i Cs no hi sigui no és bo per a la societat catalana, és així de simple", ha sostingut Carrizosa, que ha evitat respondre si dimitirà en cas que el partit es decanti finalment per la integració.

No obstant això, ha defensat que el cas de les eleccions europees és un cas diferent i que "sí que es pot explicar a la societat" una integració en un altre partit.

CANDIDATURA DE PUIGDEMONT

Quant a la candidatura de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de Junts per a les eleccions catalanes anunciada dijous, ha lamentat que significa "el retorn del procés".

"De vegades no veiem que hi ha polítics populistes perillosos per al futur dels països. Puigdemont n'és un", ha assenyalat Carrizosa, que ha criticat que si tingués prou suport per governar la Generalitat, la societat catalana s'estaria equivocant, segons ell.