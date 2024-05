Carrizosa (Cs) promet 1.000 milions per comprar sòl públic per a habitatge

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha promès aquest dijous destinar 1.000 milions anuals per adquirir sòl públic per construir-hi habitatges.

"Hi ha 2.000 milions d'euros gastats en traques, en el procés, en ambaixades, en televisions, en propagandes, en xiringuitos, en sous elevadíssims, que es podrien retallar", ha dit en unes declaracions als mitjans a Barcelona.

Ha defensat que amb aquest pressupost es podria arribar en un termini de deu anys a tenir "prou sòl públic a disposició dels catalans per incidir de veritat en el mercat del lloguer".

Segons Carrizosa, l'edificació d'habitatges de lloguer intervé en l'oferta i la demanda del mercat baixant els preus.

Ha rebutjat el control de preus, ja que provoca "un veritable càstig" per llogar un pis a ciutats com Barcelona i una pujada de preus inassumible per a les classes més pobres.