Carrizosa (Cs) sobre les accions contra Puigdemont i Rovira: "Us queda el comodí de la trucada"

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha ironitzat després de saber que l'Audiència Nacional (AN) dirigeix la investigació contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, pels aldarulls de Tsunami Democràtic: "Us queda el comodí de la trucada a Sánchez".

Així s'ha pronunciat aquest dilluns en un missatge a través de la xarxa social X recollit per Europa Press, en al·lusió al president del Govern central en funcions i candidat a la investidura, Pedro Sánchez, qui ha acusat de "donar ales" a Puigdemont.

"Un colpista que volia nomenar els jutges de la seva república acusant de colpisme els jutges d'Espanya. Un fugit investigat per dirigir aldarulls violents que negocia la seva impunitat per vots parlant d'olor de claveguera", ha criticat Carrizosa en un segon missatge en al·lusió a les paraules de Puigdemont, que ha dit que hi ha un cop d'estat permanent, després de la seva imputació.