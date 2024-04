Carrizosa (Cs) lamenta que Pimec els hagi "exclòs" d'un debat de precampanya

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions al Parlament, Carlos Carrizosa, ha lamentat aquest dilluns que Pimec els hagi "exclòs" d'un debat de precampanya al qual han assistit els caps de llista del PSC, ERC, els Comuns, el PP i el número tres de la llista de Junts.

Així ho ha manifestat en unes declaracions als mitjans a les portes del Born CCM, on ha retret la decisió de la cúpula de Pimec, que presideix Antoni Cañete, perquè, a parer seu, no ha seguit "cap mena de criteri dels habituals en campanya".

"Pimec ha preferit convidar els responsables del procés, responsables de la fugida d'empreses, de la ruïna econòmica i la divisió, i els delegats de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, que no busquen cap altra cosa que pactar costi el que costi amb l'independentisme per mantenir-se a La Moncloa o per arribar-hi", ha sostingut.

Després de reivindicar que Cs està al costat de les empreses i autònoms, ha assegurat que de vegades Pimec s'ha adreçat a ells a Europa i que els han ajudat, ha dit.

"Però prefereixen sentir-se còmodes al costat dels poders fàctics que ho manegen tot, que a Catalunya és el separatisme, i a la resta d'Espanya és el PP i el PSOE", ha resolt.