Carrizosa (Cs) sobre l'1-O: "Donar-los impunitat és pitjor que injust: és un tremend error"

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha sostingut sobre els processaments per l'1-O que "donar-los impunitat és pitjor que injust: és un tremend error", en relació amb una hipotètica llei d'amnistia.

Ho ha dit aquest diumenge en una anotació a la xarxa social X, recollida per Europa Press, amb motiu del sisè aniversari de l'1-O, en el qual ha lamentat que es "van trepitjar els drets de la majoria de catalans no independentistes i van passar per sobre de l'Estat de dret i les seves institucions".

"I ho volen tornar a fer", ha afegit en el mateix missatge el dia que es compleixen sis anys de l'1-O.