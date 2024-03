Carrizosa (Cs) insta Illa (PSC) a "forçar que hi hagi un veritable canvi" als pressupostos

Critica la "influència" dels Comuns i de la CUP a Catalunya

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha instat el primer secretari del PSC, Salvador Illa, a "forçar que hi hagi un veritable canvi" als pressupostos de la Generalitat del 2024, que ha qualificat de polítics i electoralistes.

"Té l'oportunitat ara de no anar per aquesta línia i ser veritablement trencador i valent políticament", ha sostingut Carrizosa en el ple del Parlament aquest dimecres per debatre les esmenes a la totalitat dels pressupostos, on ha acusat els socialistes de donar --textualment-- un salvavides al Govern d'ERC a canvi de que ERC ho faci amb el Govern de Pedro Sánchez.

Així, ha assegurat que els comptes "compren calma per un any electoral" i ha lamentat que són continuistes perquè no proposen res diferent, segons ell, al que s'ha fet en l'última dècada a Catalunya.

"Tenim aquí un Govern hiperactiu en el procés i paralitzat en l'econòmic", ha dit Carrizosa, que també ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que treballi per una Catalunya per a tothom i unida, en les seves paraules.

HARD ROCK

Respecte al projecte del Hard Rock, principal escull per a l'acord del Govern amb els Comuns, Carrizosa ha instat Aragonès a dir que no es farà: "En el moment en què el senyor Aragonès digui això, ja tindran els inversors del Hard Rock el tir de sortida per demanar les indemnitzacions per tot el temps, aquesta dècada que han estat invertint diners i que ho perdran".

"Han d'estar desitjant també, com la senyora Albiach, que el senyor Aragonès digui d'una vegada 'no faré el Hard Rock' per poder fugir corrent d'aquí", ha assegurat Carrizosa respecte a la petició al Govern de la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, de descartar el projecte.

En aquest sentit, Carrizosa ha criticat la "influència" que creu que tenen els Comuns i la CUP a Catalunya i ha assegurat que --textualment-- el decreixement ha dominat Catalunya per molt que els socialistes i ERC estiguin pactant.