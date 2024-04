Carrizosa diu que ningú no hauria d'acceptar un debat amb Puigdemont fora d'Espanya

Sosté que la proposta de referèndum d'Aragonès "no és viable" constitucionalment

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha assegurat que ningú no hauria d'"acceptar" un debat amb l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, si no és presencialment i a Espanya.

Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions als periodistes després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha plantejat en una entrevista de Rac 1 un debat electoral a tres amb el candidat del PSC el 12M, Salvador Illa, i amb Puigdemont "fora de Catalunya".

"En cap cas admetríem un debat fora del territori nacional", ha assenyalat Carrizosa, que ha afirmat que si es fes així s'estaria blanquejant Puigdemont, segons ell.

'CONTRAINFORME' DEL REFERÈNDUM

Cs ha presentat aquest divendres un 'contrainforme' a la proposta de referèndum presentada per Aragonès, en el qual conclou que la iniciativa del president de la Generalitat "suposa un nou intent de desafiar l'ordre constitucional i la igualtat entre espanyols mitjançant instruments vells i reconeguts com inconstitucionals".

"Aragonès sap que la seva proposta no és viable i que si s'efectua acabaria als tribunals", assenyala el partit en l'informe consultat per Europa Press, en el qual també sosté que l'article 92 de la Constitució possibilita referèndums per a tots els ciutadans espanyols, i no només els catalans.

Carrizosa ha apuntat que el referèndum que proposa Aragonès "no es pot fer en una sola part del territori nacional precisament pel fonament que la sobirania resideix en tots els espanyols".

Així, ha assenyalat que "s'hauria de modificar la Constitució per fer un referèndum a tota la població espanyola".