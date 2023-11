Carrizosa (CS) diu que en investir Sánchez s'ha creat "una casta de separatistes intocables"

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha dit que amb la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, "s'ha votat una casta de separatistes intocables".

Així ho ha proclamat aquest dissabte en unes declaracions als periodistes en la manifestació a Madrid contra l'amnistia, acompanyat de l'eurodiputat i secretari general de Ciudadanos, Adrián Vázquez.

Carrizosa ha afirmat que els polítics independentistes "van robar, van trencar la convivència a Catalunya, es van saltar la llei" durant els fets de l'1-O, i ha afegit textualment que moltíssims catalans veuen amb neguit com se'ls ha venut i se'ls ha traït.

"En el moment en què es convoquin unes eleccions hem d'anar a votar i recordar què és el que ha fet el Partit Socialista a Espanya", ha demanat, i ha cridat a mobilitzar-se de manera pacífica en totes les manifestacions, al carrer i en les institucions.

ADRIÁN VÁZQUEZ

Vázquez ha demanat a la ciutadania que defensi "la democràcia i els valors europeus davant d'un Govern central de la desigualtat i de la impunitat".

"Avui Europa veu com milers de ciutadans de tota Espanya denuncien un Govern espanyol de la impunitat, un govern que no té cap tipus d'aturador per abonar el nostre Estat de Dret", ha apuntat.