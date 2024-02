Carrizosa (Cs) diu que investigar Tsunami per terrorisme "té cabuda en el Codi Penal"

Defensa que "qui ha de dir si hi ha terrorisme o no són els jutges"



BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha assegurat que la investigació per terrorisme a Tsunami Democràtic "té cabuda en el Codi Penal", però ha considerat que qui ho ha de determinar són els jutges.

"Tenim un concepte de terrorisme del tret a la nuca", ha dit en una entrevista aquest dissabte a Ràdio 4, recollida per Europa Press, però ha recordat que el Codi Penal també diu que poden ser terrorisme els disturbis públics greus que tenen d'objectiu la subversió de l'ordre constitucional.

Ha afegit que "qui ha de dir si hi ha terrorisme o no són els jutges" i que després hi haurà condemna o no, però que les investigacions s'han de fer d'acord amb els articles del Codi Penal.

CRÍTICA A FEIJÓO

A més, ha mostrat la seva preocupació per les declaracions del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, després que diversos mitjans van publicar que estaria obert a un indult a l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, condicionant-lo al fet que sigui jutjat i rebutgi la via unilateral.

"Això mostra la inseguretat de Feijóo i les seves ànsies de poder; un cop més han deixat els constitucionalistes catalans abandonats", ha afegit Carrizosa.