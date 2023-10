Carrizosa (Cs) diu que el discurs del Rei del 3 d'octubre del 2017 "va despertar un esperit cívic"

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha sostingut que les paraules del rei Felip VI en el discurs del 3 d'octubre del 2017 van despertar un "esperit cívic i són part de la millor història d'Espanya".

En una anotació i un vídeo publicats a la xarxa social X i recollits per Europa Press, Carrizosa ha assegurat que el discurs del monarca va ser un alleujament, segons ell, en un context de --textualment-- profunda divisió social: "El discurs del Rei va ser la certesa que la democràcia espanyola protegiria els nostres drets davant el cop".

A més a més, ha afirmat que cal recordar les paraules del Rei "perquè suposa recordar vívidament que hi va haver víctimes i victimaris, hi va haver qui va atacar la democràcia i hi va haver qui la va defensar".

"No és el que des del separatisme s'està intentant vendre, aquesta vegada ja amb el suport descaradament d'un PSOE que ven la memòria de milions de catalans a canvi d'uns vots per poder governar", ha criticat.

Així mateix, ha assegurat que la "impunitat que es vol atorgar per la via de l'amnistia convertiria els antidemòcrates en demòcrates i els victimaris en herois".

Quant a la manifestació en contra de l'amnistia convocada per Societat Civil Catalana el 8 d'octubre a Barcelona, Carrizosa ha afirmat que Cs hi assistirà per "dir fort i clar que sí a la democràcia, sí al discurs del Rei i que no a l'amnistia".