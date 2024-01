Carrizosa (Cs) demana al PSOE no deixar-se "arrossegar pel xantatge" de Junts al Congrés

Acusa Puigdemont de reunir-se amb "els serveis secrets de Putin per desestabilitzar Espanya"



BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha demanat al PSOE "que no es deixi arrossegar pel xantatge de Junts al Congrés i que no doni lloc" a les seves esmenes a l'amnistia.

"Pretenen una atroç impunitat sobre fets gravíssims que podrien ser classificats pels jutges, que són els qui ho han de dir, de terrorisme o de traïció", ha sostingut aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament.

Així s'ha expressat sobre la llei d'amnistia el mateix dia que es votarà al Congrés, i que ha assenyalat que constitueix "l'episodi més vergonyós" viscut en democràcia.

"S'al·lega que és per millorar la convivència a Catalunya i això no és veritat, és una falsedat", ha criticat Carrizosa, que ha afirmat que la llei perjudica la convivència a Catalunya, a parer seu.

"SUPOSADES INGERÈNCIES"

"El PSOE i el PSC estan clamant contra les suposades ingerències del poder judicial en la política i sembla que les ingerències de Putin en la política espanyola no els molesten", ha dit en referència a la presumpta trama russa del procés que s'investiga dins el cas Voloh.

En aquest sentit, Carrizosa ha acusat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de reunir-se "amb els serveis secrets de Putin per desestabilitzar Espanya, per desestabilitzar econòmicament Europa mitjançant les criptomonedes i per donar suport militar a una secessió il·legal produïda a Europa amb 10.000 soldats".

El grup de Cs al Parlament Europeu ha demanat un debat específic a Estrasburg sobre "aquestes ingerències" i ha enviat una carta a l'alt representant de la UE, Josep Borrell, i al comissari de Justícia, Didier Reynders, sobre les investigacions dels jutges espanyols.