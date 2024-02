Carrizosa (Cs) demana a la Fiscalia "que actuï" contra l'admissió de l'ILP sobre la independència

BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha demanat aquest dimarts a la Fiscalia "que actuï d'ofici" contra l'admissió a tràmit per part de la Mesa d'una iniciativa legislativa popular (ILP) registrada el 2 de febrer per Solidaritat Catalana per la Independència, que demana que la cambra catalana declari la independència de Catalunya.

"S'ha produït una desobediència al Parlament de Catalunya i una prevaricació", ha constatat en una roda de premsa Carrizosa, que alhora ha qualificat l'admissió d'aquesta ILP com un "atemptat contra la democràcia".

Carrizosa ha remarcat que l'eventual llei d'amnistia no ha servit per a la convivència, només per tornar a tenir al Parlament "la tramitació de lleis flagrantment il·legals".

El dirigent ha assegurat que la "demolició" de barreres jurídiques està propiciant, a parer seu, que els independentistes tinguin sensació d'impunitat i tornin a cometre fets semblats als que van cometre el 2017.

També ha alertat que si el Govern espanyol no activa els mecanismes jurídics necessaris i els fiscals no actuen d'ofici, serà el mateix partit qui recorri al Tribunal Constitucional, després de demanar una reconsideració de l'acord a la Mesa del Parlament.