Carrizosa (Cs) defensa que Puigdemont és un "colpista però diu la veritat" sobre Sánchez i Illa

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha defensat aquest diumenge que l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, és un "colpista però diu la veritat" sobre la impossibilitat, al seu parer, que el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el candidat del PSC, Salvador Illa, governin al mateix temps.

"Puigdemont pot ser molt colpista, però diu la veritat; no serà possible que governin Illa i Sánchez al mateix temps", ha declarat Carrizosa als mitjans a Barcelona.

Segons ell, Illa "no té cap tipus d'oportunitat de ser president, perquè ha de governar el separatisme" perquè Sánchez continuï sent president.

"Sánchez no pot consentir que Illa governi aquí a Catalunya i que això suposi que els partits independentistes li retirin el suport", ha afegit.

Així mateix, ha lamentat que Illa no posi vetos a possibles acords després del 12M, cosa que significa la possibilitat de pactar amb Puigdemont.

PP

En referència al manifest de Cs que repta PSC, PP, Comuns i Vox al fet que es comprometin per escrit a "no pactar amb el separatisme" per governar a la Generalitat, Carrizosa ha criticat que el PP encara no l'hagi signat.

"Els ciutadans tenen dret a saber què farà cada partit amb els seus vots, tothom té clar que Cs mai no trairà els seus votants", ha dit.