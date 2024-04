Carrizosa (Cs) culpa Sánchez de les conclusions de l'advocat del TJUE

BRUSSEL·LES, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a la presidència de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha culpat el president del Govern central, Pedro Sánchez, del fet que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) Maciej Szpunar defensi l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, pel que fa al recurs contra la decisió de l'Eurocambra de no reconèixer-lo com a eurodiputat: "Ha amnistiat Puigdemont".

"Això es produeix en un context polític que té certa explicació i que és, ni més ni menys, que el senyor Sánchez ha amnistiat, està pretenent amnistiar, el senyor Puigdemont i això, com és lògic, acaba influint en algunes institucions europees o persones representatives en les institucions europees", ha afirmat en unes declaracions a Brussel·les al costat de l'eurodiputat de Cs Jordi Cañas.

Carrizosa ha sostingut que l'opinió de l'advocat general del TJUE "no és la que ha d'acabar prevalent", i li ha demanat que ratifiqui el criteri del TJUE, que va considerar inadmissible el recurs de Puigdemont.

JORDI CAÑAS

Per la seva banda, Cañas ha afirmat que l'opinió de l'advocat general del TJUE no és vinculant, i es produeix "en un context facilitat per Pedro Sánchez", qui ha acusat d'haver intercededit perquè l'aleshores president de l'Eurocambra David Sassoli permetés que Puigdemont rebés l'acta d'eurodiputat.

"Segurament hi ha un ecosistema creat per Pedro Sánchez que probablement ha influït en aquesta decisió de l'advocat general. Però cal deixar molt clar això: és una opinió no vinculant", ha insistit Cañas.