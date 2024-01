Carrizosa (Cs) creu que Sánchez no és de fiar i que "va a donar lloc a un referèndum" a Catalunya

Lamenta que el PP estigui "associat a Vox" i creu que això va espantar a votants i va impedir que Feijóo guanyés el 23J



BARCELONA, 5 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Cs en el Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha qüestionat que la negativa del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a celebrar un referèndum a Catalunya sigui ferm després d'impulsar-se la llei d'amnistia: "Sánchez no és de fiar i estem convençuts que donarà lloc a un referèndum, que ho faran de la forma camuflada que calgui fer".

"El mer fet d'admetre que Catalunya com a cos electoral és capaç de decidir sobre la seva dependència o independència per a mi ja és donar-los virtualment la independència", ha expressat en una entrevista d'Europa Press.

En aquest sentit, ha assenyalat també que el fet d'"asseure's a parlar amb persones que estan dient que volen aquest referèndum", com ERC o Junts, ja va contra la Constitució i contra la democràcia.

Ho ha dit preguntat per la voluntat del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de defensar en la negociació amb el govern de sánchez la seva proposta per resoldre el conflicte polític mitjançant la celebració d'un referèndum d'autodeterminació.

"PERSECUCIÓ POLÍTICA CONTRA ELS JUTGES"

Respecte a les comissions d'investigació per suposats casos de 'lawfare' que s'obriran al Congrés i que va pactar el PSOE amb ERC i Junts per investir a Sánchez, Carrizosa ha afirmat que li sembla un "escàndol" i que si un jutge hagués comès prevaricació, hauria de perseguir-se a través d'una querella criminal contra aquest jutge.

"Se'ls vol fer una crema de bruixes, un atac al poder judicial i una persecució política contra els jutges. Aquest és el problema que tenim a Espanya amb aquestes comissions del 'lawfare", i ha argumentat que, si hi hagués hagut algun excés, ja estarien posades les querelles i ja hi hauria jutges processats.

"PP ASSOCIAT A VOX"

Quant a la concentració de Nit de Cap d'Any davant la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, en la qual els concentrats van colpejar un ninot que representava a Sánchez, Carrizosa ha assenyalat que aquest acte "cal condemnar-lo absolutament des de l'exercici de la política perquè darrere d'aquesta manifestació està Vox, que tira la pedra i amaga la mà".

Així mateix, ha assegurat que desconeix si té un contingut jurídic penal que ja decidiran els jutges, en les seves paraules, però que no dubta que en política s'han de "marcar certes línies i que és molt perillós que hagi partits extrems que les creuin".

"Jo lamento moltíssim que les alternatives polítiques a Espanya passin per un PP associat a Vox. Jo crec que això ha espantat a alguns dels votants del PP i ha impedit que guanyés les eleccions", ha afegit.

PAPER DE CS EN LES ELECCIONS EUROPEES

Respecte a les eleccions europees del proper mes de juny, Carrizosa ha reivindicat que és bàsic que a Europa estigui una força de centre i creu que el paper de Cs "serà importantíssim".

"El fet que aquestes eleccions europees es juguin molt en clau europea i no espanyola a nosaltres ens dóna l'oportunitat de tornar a explicar quin és el nostre espai polític", ha assegurat.

Preguntat per si el secretari general de Cs, Adrián Vázquez, repetirà com a candidat o si, per contra, l'actual portaveu nacional, Jordi Cañas, encapçalarà la llista d'eurodiputats, Carrizosa ha sostingut que dependrà de qui es presenti i de la votació dels afiliats, i ha lloat que "tots dos tenen una fulla de serveis impecable a Europa".