Carrizosa (Cs) creu que el Govern "claríssimament no aposta per l'educació" després de l'Informe PISA

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticat que el Govern "claríssimament no aposta per l'educació" davant els resultats de Catalunya en l'Informe del Programa Internacional per a l'Avaluació d'Estudiants (PISA), en una roda de premsa aquest dimarts des de la cambra catalana.

Els alumnes catalans s'han situat per sota de la mitjana d'Espanya i dels països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en Matemàtiques, Lectura i Ciència.

"Sembla que a Catalunya cada vegada ens convingui més una població desmobilitzada culturalment i sense eines per oposar-se i criticar", ha lamentat.