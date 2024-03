Carrizosa (Cs) creu que Fernández (PP) "està hipotecat als interessos electorals" de Feijóo

Dijous s'acaba la recollida d'avals per nomenar Carrizosa com a candidat al 12M

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha afirmat que el candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, "està hipotecat als interessos electorals" del líder del partit, Alberto Núñez Feijóo.

En unes declaracions als periodistes davant el Parlament de Catalunya aquest dimarts, Carrizosa ha sostingut que Feijóo "s'ha vist obligat" a designar Fernández com a candidat a les catalanes després d'intentar nomenar qualsevol altre candidat, a parer seu.

"No serà perquè Feijóo no l'hagi volgut descavalcar", ha afegit, i ha assenyalat que el líder del PP buscava, segons ell, un candidat còmode per negociar eventualment amb l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont.

Així, ha afirmat que Fernández és un candidat que "surt amb plom a les ales" i ha erigit Cs com el partit que --textualment-- ha estat sempre lleial al constitucionalisme, a Catalunya i a la resta d'Espanya.

"Jo crec que el PP tornarà a trair els catalans com ja ho va fer en el passat, amb Alejandro Fernández o sense ell", ha declarat Carrizosa, que ha acusat el PP i també el PSC de subordinar la població constitucionalista als interessos dels partits a Madrid, en les seves paraules.

La candidatura de Cs a les eleccions del 12 de maig es formalitzarà dijous un cop s'acabi la recollida d'avals per nomenar com a candidat Carrizosa.