Carrizosa (Cs) creu que Feijóo oferirà el "cap" de Fernández a l'independentisme si ho necessita

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha sostingut que el PP, encapçalat per Alberto Núñez Feijóo, sacrificarà al seu candidat a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, davant dels independentistes si ho necessita per accedir al Govern central: "Quan sigui el moment, oferiran el seu cap al nacionalisme si és necessari per governar en Moncloa".

En una entrevista d'aquest dijous a 'Crònica Global' recollida per Europa Press, ha apuntat que "Feijóo no és de fiar en la mesura que la seva presidència a la Moncloa depengui dels vots de Puigdemont", i ha apreciat que els populars ja han posat un número dos a Catalunya --el líder del PP a Barcelona i alcalde de Castelldefels, Manu Reyes-- que pugui succeir a Fernández.

D'aquesta manera, ha reivindicat que "l'únic vot que no trairà als catalans és el de Ciutadans", i respecte a un eventual suport al PSC després dels comicis, ha opinat que el seu líder i candidat, Salvador Illa, no és de fiar.

"A quin Illa se suposa que donem suport? A l'Illa que diu que no hi haurien indults o al que després els dona? Al que diu que no hi haurà referèndum o al que després el donarà?", s'ha preguntat Carrizosa.

Sobre la campanya, que iniciarà la nit d'aquest dijous, ha assegurat que davant d'un PP disposat a escapçar al seu candidat i a un PSC que ha decebut als seus electors amb l'amnistia, en les seves paraules, representaran els "principis i valors" que els electors saben que Cs representa i que no han traït.