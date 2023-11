Carrizosa (Cs) creu que els policies encausats per l'1-O són els que reben "'lawfare' i assetjament"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha sostingut aquest divendres que són els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil encausats per l'1-O els que reben "'lawfare', assetjament i persecució per defensar l'estat de dret".

"És especialment sagnant que avui hàgim de venir a donar suport als policies encausats a instàncies, precisament, de les associacions i moviments separatistes que van provocar tots els aldarulls i que seran amnistiats", ha lamentat en unes declaracions abans de participar en la concentració dels sindicats de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil contra l'amnistia.

Segons Carrizosa, no demanen l'amnistia per a aquests agents i sí "que es faci justícia" arxivant les seves causes, i que responguin davant els tribunals els qui, a parer seu, van atacar l'estat de dret.