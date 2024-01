Carrizosa (Cs) creu que els canvis d'Aragonès en el Govern són "de cara a la galeria"

Sobre l'operació Catalunya: "Si hi ha hagut res il·legal, que ho investiguin els tribunals"



BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha considerat aquest dimarts que els canvis del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el Govern són "de cara a la galeria".

"Fa moviments una mica de maquillatge davant la societat catalana per fer veure que es remodela per afrontar aquesta pròxima legislatura. Però tot és una simulació", ha sostingut en una roda de premsa a la cambra.

Segons Carrizosa, "aquesta escenificació no duraria, per molts canvis que fes en el si del Govern, si no tingués el suport del PSC".

I és que, en la seva opinió, el president de la Generalitat "sap que tindrà pressupostos, perquè el PSC hi donarà suport, i que ERC haurà d'aprovar els pressupostos que presenti el PSOE".

OPERACIÓ CATALUNYA

Sobre l'operació Catalunya i les suposades vigilàncies a les quals hauria estat sotmès l'ex-fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, Carrizosa ha sostingut que l'Estat i les autonomies "han d'obrar sempre conforme a la llei".

"Si hi ha hagut res il·legal, que ho investiguin els tribunals. Però aquest mateix respecte sobre resolucions judicials o sobre la Fiscalia és el que tenim per les resolucions de García-Castellón", ha apuntat.