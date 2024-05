Cs creu que la "dependència de Feijóo" a Junts obligarà el PP a fer concessions

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, creu que la "dependència de Feijóo" amb els vots de Junts, pot condicionar el PP a fer concessions a l'independentisme.

En una entrevista d'aquest dimarts a 'El Periódico' recollida per Europa Press, ha afirmat que per aquest motiu els populars han nomenat un candidat --Alejandro Fernández-- que no sigui "incòmode" per a l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont.

D'altra banda, preguntat sobre un eventual suport al PSC després de les eleccions, ha remarcat que "si Illa es recolza en el separatisme" no li donaran els seus vots, fet que ha considerat la seva línia vermella.

Ha explicat que Cs ha signat un compromís per escrit que han enviat a la resta de partits, en el qual es comprometen a que ningú no arribi a la Generalitat amb els partits independentistes, sobre la qual cosa ha indicat: "Si continuem amb els tripartits o amb els pactes del Majestic, continuarem igual".

També ha opinat que l'independentisme ha fet una "reculada tàctica, però es prepara per tornar a assestar un altre cop a la democràcia" pròximament, mentre alguns dels seus responsables com la secretària general d'ERC, Marta Rovira, o el diputat republicà Ruben Wagensberg se n'han anat a Suïssa per evitar que s'investiguin els aldarulls que van protagonitzar el 2019.