Carrizosa (Cs) contempla investir Illa si el PSC no assumeix el discurs independentista

Critica la "lluita aferrissada" del PP i el PSC per La Moncloa

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, contempla investir com a president de la Generalitat el candidat del PSC, Salvador Illa, si es compromet a no assumir "acomplexadament el discurs de l'independentisme".

No obstant això, també ha posat com a condició que Illa accepti algunes propostes de Cs: "Ha ajudat l'independentisme a collar el castellà a les escoles, ha estat partícip del fracàs de l'educació i molt ho hauria de canviar tot el senyor Salvador Illa per obtenir el suport de Cs", ha dit en una entrevista d'Europa Press d'aquest dimarts.

Per Carrizosa, fer costat a un govern format per partits independentistes seria una "línia vermella", i ha criticat que Illa no sigui clar sobre hipotètics pactes amb Junts+ i ERC.

LA DECISIÓ ES PRENDRÀ A MADRID

Preguntat per si el futur president de la Generalitat es decidirà a Barcelona o a Madrid, ha assegurat que, si depèn del PSC i del PP, es triarà a Madrid, perquè per a ells el 12M és una "lluita aferrissada" per mantenir-se o accedir al govern de La Moncloa.

"Si el Partit Socialista és el més votat, difícilment Illa serà president perquè Sánchez depèn del suport d'ERC i de Junts i és difícil que consenteixin fer president Illa, si això li costa a ell els suports a Madrid", ha afegit.

Carrizosa ha defensat que votar Cs és apostar perquè la política catalana parli dels problemes de Catalunya i per tenir un representant que sigui "la veu de la consciència de la política catalana".

"NO TORNAREM A COMETRE EL MATEIX ERROR"

Sobre l'"error" d'enviar l'aleshores presidenta de Cs, Inés Arrimadas, al Congrés, ha detallat que en aquell moment els va semblar una bona decisió, tot i que amb el temps s'han adonat que no ho va ser.

Ha optat perquè els líders catalans no se'n vagin a fer política a Madrid: "Els qui vulguem defensar els catalans des de Catalunya hem de tenir un compromís i dir, doncs mira, no tornarem a cometre el mateix error, i això és el que jo transmeto".

CONVÈNCER ELS ABSTENCIONISTES

Durant la campanya electoral, Carrizosa està "intentant convèncer els abstencionistes i votants en dubte", dels quals pensa que pot esgarrapar algun vot, a més dels que se senten traïts pel PSC i no es refien del PP.

Ha erigit Cs com "un partit socioliberal o de centre", un refugi en l'eix esquerra-dreta i que té les coses clares en l'eix Catalunya-Espanya.

Ha instat a que els electors no es deixin influenciar per les enquestes: "Nosaltres agradem a molta gent i molta gent vol que Cs hi sigui, i l'única cosa que el preocupa és si Cs hi serà o no".

"PARLAR SENSE EMBUTS"

En relació amb les propostes electorals, Carrizosa ha apostat per "professionalitzar l'administració" i eliminar el pressupost dedicat a qüestions relacionades amb el procés per destinar-lo a educació, habitatge i seguretat.

Segons el candidat, s'ha de "protegir les societats de la delinqüència i no relacionar-la amb la immigració", i ha dit que es pot expulsar un immigrant multireincident, d'acord amb el Codi Penal i la llei d'estrangeria.

Ha definit Vox i Aliança Catalana com partits d'extrema dreta i ha criticat els seus discursos primaris sobre certes problemàtiques, sobre les quals la resta de partits han de "parlar sense embuts".