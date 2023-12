Carrizosa (Cs) considera un "fracàs" de Sánchez no haver aconseguit l'oficialitat del català a la UE

No descarta demanar la dimissió de la consellera Simó després dels resultats de l'informe PISA



El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha qualificat aquest dimarts de "fracàs" que el president del Govern central, Pedro Sánchez, no hagi aconseguit, durant la presidència espanyola del Consell de la UE, l'oficialitat del català a les institucions europees.

"Que durant la presidència d'Espanya haguem impulsat una cosa al dictat d'ultranacionalistes espanyols, en aquest cas catalans, perquè al final hagi estat infructuós, és un fracàs de Pedro Sánchez", ha sostingut en una roda de premsa al Parlament.

En la seva opinió, l'oficialitat del català a la UE és una mesura "complexíssima, caríssima i simbòlica" i creu que Europa no pot actuar al dictat dels qui considera que prohibeixen idiomes a Catalunya, ha dit textualment.

"És absolutament innecessari, perquè aquests mateixos que impulsaven això, davant els qui Sánchez va claudicar, després aquí tenen inspeccions de la UE perquè vulneren els drets lingüístics dels alumnes a Catalunya", ha apuntat.

CONSELLERA SIMÓ

Respecte a la reacció de la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, als resultats de Catalunya en l'informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Estudiants (PISA) 2022, Carrizosa l'ha qualificada de "vergonyosa".

En aquest sentit, ha assegurat que no descarten demanar la dimissió de Simó, que compareixerà dilluns en la Comissió d'Educació del Parlament.

"El primer que cal reconèixer és que això és un desastre i posar mesures de debò, i això no està passant amb aquesta consellera com no va passar amb els anteriors", ha lamentat.