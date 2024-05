Carrizosa condiciona el seu suport a una eventual investidura d'Illa a entrar al Govern

Qualifica les enquestes d'"arma de manipulació massiva" i crida al vot de centre

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha condicionat aquest dilluns un hipotètic suport a una eventual investidura del candidat del PSC, Salvador Illa, a entrar a formar part del Govern, cosa que seria necessari per garantir el compliment de futurs pactes amb els socialistes, ha dit.

"No em plantejo cap vot al PSC, però si després de les eleccions hi hagués una mínima possibilitat d'un Govern sense separatistes, hauríem de garantir el compliment de pactes, i això només ho pots fer si ets al Govern", ha expressat Carrizosa, en una roda de premsa de l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

Carrizosa ha valorat que uns bons resultats per al seu partit seria entrar al Parlament, tot i que sigui per la mínima, i ha augurat que, malgrat la tendència de les enquestes que deixen la seva formació sense representació, Cs es mantindrà a la cambra catalana.

També ha fet una crida als electors perquè no votin únicament mirant les enquestes, que ha qualificat d'"armes de manipulació massiva".

MANTENIR-SE COM A PARTIT

Respecte al futur del partit taronja, Carrizosa ha dit que, sigui quin sigui el resultat del 12 de maig, Cs té diners i càrrecs públics per mantenir-se més anys tot i que no obtingui diputats al Parlament: "Estem preparats per tenir una vida més llarga del que auguren alguns", ha expressat.

Carrizosa ha assegurat que ha rebut ofertes d'altres partits per integrar-se a les seves llistes, però ha remarcat que "no ho acceptarà mai", i ha defensat Cs com una opció política de centre per als votants que no se senten ni del PP ni del PSOE.