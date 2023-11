Carrizosa (Cs) assegura que el traspàs de Rodalies "és una bogeria" i que el servei no millorarà

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha assegurat que el traspàs de Rodalies acordat per ERC i el PSOE en les negociacions per investir el president del Govern central en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, "és una bogeria" i que el servei no millorarà.

En una publicació a X recollida per Europa Press, també ha criticat que, amb el traspàs de la infraestructura de trens, "aïllaran una xarxa estratègica".

"Quan continuï funcionant malament o pitjor, diran que Espanya no dona mitjans per gestionar bé les competències traspassades", ha conclòs.