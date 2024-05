Carrizosa (Cs) aposta per eliminar els 15 impostos propis catalans i ampliar l'aeroport

Demana parlar "sense complexos" sobre l'expulsió d'immigrants multireincidents

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, s'ha decantat per eliminar els 15 impostos propis catalans i per ampliar l'Aeroport de Barcelona-el Prat per assumir més vols.

"Necessitem noves rutes i més freqüència de vols, i no ho podrem fer amb aquesta resistència que tenen els governs d'ERC, els Comuns i els qui els donen suport", ha dit aquest dilluns en una conferència a Nueva Economía Fórum.

Ha apostat per invertir en infraestructures hidràuliques, elèctriques, ferroviàries i viàries com la B-40, i ha considerat que el Hard Rock va ser "una simple excusa per no aprovar aquests pressupostos i convocar eleccions".

"INFERN FISCAL"

Segons Carrizosa, la primera mesura econòmica que s'ha de prendre a Catalunya és posar fi al procés, ja que ha portat "moltíssims problemes i una decadència evident en l'economia i en la societat catalana".

A parer seu, actualment existeix un "infern fiscal" que s'ha de revertir perquè les empreses que van canviar la seva seu fiscal el 2017 tornin a Catalunya.

Per aconseguir-ho, Cs proposa eliminar progressivament els 15 impostos propis catalans que hi ha i rebaixar l'IRPF: "Som els qui més impostos tenim, la majoria absolutament ineficients".

LA RESTA DE PARTITS

Preguntat per les línies vermelles de Cs per formar govern, Carrizosa ha assegurat que no faran costat "a cap govern separatista o amb el suport del separatisme".

Ha definit Vox i a Aliança Catalana com partits d'ultradreta, i ha valorat que han crescut en vots per culpa de l'independentisme i "davant la poca habilitat" de la resta de forces polítiques per donar solucions.

Ha apostat per parlar d'immigració i d'expulsar els immigrants multireincidents sense complexos davant el "bonisme de l'esquerra".