Carrizosa (Cs) afirma que continuarà "denunciant" Puigdemont després de la inadmissió al TC del seu recurs

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Catalunya i candidat al 12M, Carlos Carrizosa, ha afirmat que continuarà "denunciant el fugit Puigdemont" després de la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de no admetre a tràmit el recurs d'empara electoral presentat per Cs contra la candidatura de l'expresident català i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, a les eleccions catalanes.

"Ni desistirem ni ens rendirem mai", ha expressat Carrizosa aquest dimarts en una anotació a X recollida per Europa, en la qual ha assenyalat que --textualment-- només hi ha una opció per aturar els responsables del procés i és Cs.

El TC ha inadmès a tràmit el recurs presentat per Cs atesa la inexistència de vulneració d'un dret fonamental tutelable en empara, ha informat aquest dimarts la cort de garanties.