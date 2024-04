Carrizosa (Cs) adverteix que "l'amenaça de la unilateralitat" de Puigdemont està vigent

Avisa que el socialisme donarà suport a l'independentisme si necessita els seus vots al Congrés



BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha advertit aquest diumenge que continua vigent l'"amenaça de la unilateralitat" del candidat de Junts+, Carles Puigdemont, i ha qualificat l'amnistia d'una "farsa" que no millora gens la convivència entre catalans.

En una atenció als mitjans aprofitant una visita de precampanya a Sabadell (Barcelona), ha valorat que Puigdemont no permetrà que el candidat socialista, Salvador Illa, presideixi la Generalitat i que, davant d'això, el president del Govern central, Pedro Sánchez, donarà suport als independentistes per mantenir els suports al Congrés.

"L'únic vot que continuarà denunciant les impostures, mentides i excessos del separatisme és Cs", ha reivindicat el candidat.

COMPARA CATALUNYA AMB EUSKADI

Coincidint amb les eleccions aquest diumenge al País Basc, ha dit que la política basca i la catalana tenen similituds, ja que en totes dues tant socialistes com populars "no aspiren a guanyar, sinó a apuntalar un partit nacionalista, com el PNB, o un partit separatista, com Bildu".

El candidat de Cs ha afegit que ni socialistes ni populars "venen a Catalunya a solucionar la vida dels catalans".