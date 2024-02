Carrizosa (Cs) acusa el PP de "vendre el constitucionalisme" en plantejar-se indultar Puigdemont

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha acusat el PP de "vendre el constitucionalisme català" després que diversos mitjans van publicar dissabte que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estaria obert a un indult a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont condicionat al fet que sigui jutjat i rebutgi la via unilateral.

En un vídeo publicat a X aquest dilluns recollit per Europa Press, el dirigent taronja ha assegurat que no l'ha sorprès aquesta revelació: "No és res nou", i ha assenyalat que és una cosa que també fa el PSOE.

"Ja ho feia Aznar quan pactava amb Pujol, ja ho feia Rajoy quan, amb Soraya, s'estaven abraçant amb Junqueras abans del cop", ha sostingut en al·lusió als expresidents del Govern central José María Aznar i Mariano Rajoy.

Carrizosa ha acusat Feijóo de fer "declaracions repetides blanquejant Puigdemont" quan creia que podia pactar amb ell en la seva investidura.

Ha subratllat que Cs no seguiria mai aquesta estratègia, i ha traslladat el seu suport "a tots els catalans perquè no es continuïn deixant vendre per aquests dos partits polítics pels seus interessos d'arribar a La Moncloa".