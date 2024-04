Carrizosa (Cs) acusa Feijóo d'insistir a "asseure's" amb Puigdemont

BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'insistir a "asseure's" a dialogar amb l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts al 12M, Carles Puigdemont.

"Feijóo hi torna, insisteix a asseure's amb el colpista Puigdemont, com un Sánchez qualsevol", ha criticat a través d'una publicació a X, recollida per Europa Press, al·ludint a l'entrevista al líder popular d'aquest dilluns a 'El Mundo'.

En ser preguntat per si Junts podria ser un aliat acceptable per al PP si rebutgés la unilateralitat, Feijóo ha respost: "Si els nacionalistes es reconcilien amb la llei, la Constitució, la separació de poders, la independència judicial, l'Estatut... llavors podem entaular una conversa".

Carrizosa també ha fet referència al candidat del PP als comicis catalans, Alejandro Fernández: "Callarà el candidat titella?".

En aquest sentit, ha al·ludit a les declaracions de Fernández publicades aquest diumenge a 'El Español', en les quals defensava que només parlarà amb el candidat del PSC, Salvador Illa, "si el PSOE trenca amb el separatisme".

"Tot el que no sigui preguntar al fugat si a Brians o Quatre Camins, és tornar a fer el que millor sap fer el PP, el ridícul", ha afegit Carrizosa, en referència a Puigdemont.