Carrizosa critica des d'Argelers (França) que digin exiliat al "fugit" Puigdemont

Demana el vot als familiars dels "exiliats de debò" que se sentin indignats

BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, s'ha desplaçat a Argelers (França), on l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, fa la campanya electoral, per criticar que li digin exiliat: "Simplement és un fugit covardament de la justícia".

En unes declaracions als mitjans aquest divendres, ha assegurat que Puigdemont ha comès "delictes greus contra la democràcia i contra la majoria de la població catalana".

"És un insult per a aquests exiliats de debò, que van ser aquí en aquestes platges acampats, que el senyor Puigdemont faci servir aquest terme. No hi ha dret i no es pot consentir", ha afegit.

Ha demanat el vot als familiars dels exiliats catalans, que es poden sentir "indignats per l'ús injust que fa el senyor Puigdemont d'aquesta paraula gloriosa".

A més, ha valorat que Puigdemont "estava acabat políticament i jurídicament" fins que el president del Govern central, Pedro Sánchez, li va donar --textualment-- una segona vida política amb l'amnistia.

SONDEJOS ELECTORALS

Preguntat per l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat publicada aquest divendres, segons la qual Cs perdria la representació parlamentària després del 12M, Carrizosa ha criticat que els sondejos sempre els posicionen "per sota" de les expectatives.

"No ens donaven entrada el 2006 i vam entrar. No ens donaven entrada el 2010 i vam entrar. Quan hem guanyat i tingut bons resultats, tampoc no ens els concedien", i ha animat al vot.