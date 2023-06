Carrizosa creu que Cs demanaria "un acte de fe" si concorregués a les eleccions

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha defensat que la formació no es presenti a les pròximes eleccions generals en considerar que, si ho fan, demanaria "un acte de fe" als seus votants.

En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 d'aquest dilluns, recollida per Europa Press, ha valorat que els seus vots "estan en reculada i podrien no ser útils per aconseguir un diputat que canviés les coses a Madrid".

Així, ha explicat que la formació donarà "llibertat de vot" als seus simpatitzants per no influir en la decisió i ha dit que a nivell personal ell no ha decidit si votarà ni, en cas de fer-ho, a qui donarà suport.

"La nostra formació té un projecte polític, altres projectes polítics no ens agraden perquè si no ja hi estaríem integrats", ha reflexionat.

CONTINUÏTAT DE CS

Carrizosa ha reivindicat que "hi continua havent capital humà a Cs" i que l'espai polític existeix, i ha apostat per preparar les pròximes eleccions catalanes i europees que, en les seves paraules, sí que els interessen.

Preguntat per la sortida del diputat Nacho Martín Blanco, ha criticat que ho hagi fet i la possibilitat que concorri a les llistes del PP, un partit que creu que "no s'ha ocupat mai prou" del conflicte polític català.

"Tenim gent prou convençuda en el partit com per tenir persones que estiguin a la corda fluixa", ha resolt".