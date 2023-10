Carrizosa avisa que Cs no serà part del "teatre" per a l'acord de claredat

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha avisat que el seu partit no serà part del "teatre" de l'acord de claredat per celebrar un referèndum pactat a Catalunya, per la qual cosa no aniran a la taula de partits que convocarà el Govern per abordar-ho.

"Que no comptin amb Cs per a cap reunió d'aquest teatre que no soluciona problemes i només enfronta els catalans", ha dit aquest dilluns en unes declaracions als mitjans.

Després de fer-se públic l'informe del grup d'experts designat pel Govern, Carrizosa ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'utilitzar recursos públics per "fer xantatge a l'Estat i amenaçar amb un referèndum".

Pel líder de Cs a Catalunya, Aragonès ha utilitzat mitjans públics de la Generalitat per "airejar una estratègia de partit" que, a parer seu, comportarà divisió i frustració entre els catalans.

"Ja sabem com acaben aquestes coses. Aquesta pel·lícula ja l'hem vista", ha afegit.

A més a més, Carrizosa ha sostingut que "l'únic acord de claredat es diu Constitució espanyola", que recull la igualtat de tots els espanyols davant la llei, ha subratllat.