Carrizosa afirma que negocia una coalició Cs-PP per "donar la volta" a la política catalana

Està "segur" que el PP i Cs es poden posar d'acord a Catalunya, com han fet en altres llocs d'Espanya

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha afirmat que el seu partit està negociant una coalició amb el PP per "donar la volta a tot el que ha estat la política catalana els últims anys".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha sostingut que en la possible candidatura "és imprescindible que hi hagi presència de tots dos partits. Això és una coalició, en cap moment és una integració".

Ha assegurat que "cap diputat i cap persona de Ciutadans engruixirà, per dir-ho així, la llista del PP" i ha equiparat la candidatura a la presentada pels partits independentistes en les eleccions al Parlament del 2015 amb el nom de Junts pel Sí.

"Això ja seria un segon pas, però la línia seria aquesta: Populars i Liberals, Catalunya Constitucionalista, per dir alguna cosa", ha dit Carrizosa, que en preguntar-li per possibles noms que liderin la candidatura ha evitat contestar fins que no s'acabi de negociar i articular.

També ha declarat que està "segur" que el PP i Cs es poden posar d'acord, com han fet en altres llocs d'Espanya, en assumptes que, a parer seu, preocupen molt els catalans com l'educació o la seguretat.

"CAP POR" A CONCÓRRER-HI SOLS

Malgrat la possible coalició, ha defensat que Cs "té una marca prou assentada en la societat catalana com per concórrer amb la seva pròpia marca" a les eleccions del 12 de maig.

"No ens fa cap por concórrer-hi nosaltres sols, perquè sabem que tenim votants. El que passa és que pensem que, de cara al constitucionalisme, és molt més atractiu fer una oferta conjunta", ha argumentat.