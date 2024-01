Carrizosa afirma que Cs garantirà "un canvi" a la Generalitat si Illa guanya les catalanes

Assegura que votaran en contra dels pressupostos de la Generalitat del 2024, dels quals creu que el PSC serà "coautor"

BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Cs al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha afirmat que el seu partit garantirà "qualsevol fórmula que serveixi per a un canvi" a la Generalitat si el líder del PSC, Salvador Illa, guanya les eleccions catalanes previstes per a l'any vinent, amb l'objectiu últim que deixin de governar forces independentistes.

"La responsabilitat de Cs és donar una alternativa, ser prou forts com perquè Salvador Illa pugui triar, que puguem tenir un govern que realment aparti l'independentisme", ha sostingut en una entrevista d'Europa Press.

Ho ha dit preguntat per les expectatives que té Cs respecte a les eleccions a la presidència de la Generalitat previstes per al 2025, després d'assegurar que el partit aspira a revertir la tristesa en la qual es va sumir el seu electorat, a parer seu, des del 2019 amb el "fracàs" en les eleccions generals i el 2021 en perdre 30 dels 36 diputats que tenien al Parlament.

"Les nostres expectatives a Catalunya són bones. Estem segurs que els catalans quan vagin a votar voldran votar pel canvi", ha afegit Carrizosa, que espera recuperar vots de l'abstenció i enfrontar-se, ha dit textualment, amb el PP i amb Vox en bones condicions.

"Vox és un partit que no fa política, només crida, i el PP és un partit que tradicionalment ha renunciat a fer oposició a Catalunya perquè la seva única finalitat és servir el candidat al Govern d'Espanya", ha apuntat.

"CONTROLAR" EL DESENVOLUPAMENT DELS PRESSUPOSTOS 2024

Quant als pressupostos de la Generalitat del 2024, Carrizosa ha assegurat que votaran en contra de l'aprovació de la llei al Parlament i ha assenyalat que el deure del seu partit és "controlar" el desenvolupament de la confecció dels comptes.

En aquest sentit, ha avançat que Cs, malgrat votar en contra dels pressupostos, presentarà esmenes als comptes: "Nosaltres fem política i parlem amb molts sectors de l'activitat econòmica de Catalunya que estan molt descontents amb les partides pressupostàries".

"Nosaltres pressionarem no només ERC, sinó també el PSC, que serà el coautor d'aquests pressupostos que no dubto que aprovaran Aragonès i Salvador Illa", ha afegit.

Així mateix, ha acusat el PP i Vox de, en les seves paraules, abstenir-se de la tasca parlamentària: "Consideren que la seva feina és inútil, suposo, i per això no van a gaires de les comissions o no aporten cap mena d'esmena efectiva a les coses".

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA I EDUCACIÓ

Finalment, preguntat per la seva expectativa respecte a l'informe sobre les necessitats de l'educació catalana que elaborarà la comissió d'experts pactada en la reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els grups parlamentaris el passat 19 de desembre, Carrizosa ha afirmat que la comissió "serveix els interessos" del Govern.

Ha assegurat que l'executiu català no vol que "ningú els plantegi coses noves" i que per això, a parer seu, de la comissió s'obtindran els mateixos resultats de sempre.

Quant a la missió del Parlament Europeu per avaluar la immersió lingüística a Catalunya, creu que hi haurà una missatge d'hostilitat que veu com "premeditat" per part de la Generalitat.

"Que percebessin hostilitat, que fossin insultats, que es fessin manifestacions, que es digués falsament que era una comissió de dreta i ultradreta", ha criticat.

Així, ha conclòs que la comissió d'eurodiputats "ha ajudat a desemmascarar tot aquest muntatge d'opressió i de coacció en el qual es funda la immersió lingüística" i que en això es basarà el seu dictamen, segons ell.