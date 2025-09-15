Publicat 15/09/2025 16:36

Carrefour obre a l'Aeroport de Barcelona el seu primer supermercat en un aeroport d'Espanya

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -

Carrefour ha obert a la Terminal 2 de l'Aeroport de Barcelona el seu primer supermercat en un aeroport d'Espanya, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.

La nova botiga Carrefour City està pensada per a viatgers, acompanyants i professionals del recinte i la ubicació a la T2 vol compatibilitzar els trànsits d'alta densitat amb un model de botiga compacta.

Comptarà amb un assortiment de 1.000 articles com begudes fredes, snacks, fruita seca, llet, cafè, fruita, ous i bàsics de rebost.

També oferirà producte local de Catalunya, a més d'accessoris de viatge i un espai d'higiene i cura personal per resoldre necessitats d'última hora.

Aquest projecte s'emmarca en el pla d'expansió 2025 de Carrefour España, que preveu superar les 100 obertures i arribar a les 1.600 botigues a tancaments d'any, i també generar més de 700 llocs de feina el 2026.

