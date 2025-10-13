Carrefour i la Creu Roja col·laboren per assistir 800 afectats per les inundacions a Tarragona

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Carrefour, a través de la seva fundació, i la Creu Roja Espanyola han activat novament el "Conveni de Resposta Immediata en Situacions d'Emergència", en aquesta ocasió per assistir les més de 800 persones afectades per les inundacions registrades a la província de Tarragona, informen en un comunicat aquest dilluns.
Aquest episodi meteorològic ha obligat a evacuar centenars de ciutadans i ha deixat nombrosos viatgers bloquejats en els seus desplaçaments per carretera i tren, a causa de talls a les vies i a la suspensió del servei ferroviari.
En total, més de 800 persones afectades han pogut ser assistides aquesta matinada gràcies a aquest "Conveni de Resposta Immediata en Situacions d'Emergència", formalitzat entre la Creu Roja i Carrefour l'any 2001, mitjançant el suport psicològic i la donació d'aliments i articles de primera necessitat.