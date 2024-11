Càrrecs del PP veuen Mazón "acorralat" i exigeixen canvis en el Govern valencià per afrontar la reconstrucció

MADRID 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La preocupació dins del PP pels "errors" de la Generalitat en la gestió de la crisi de la dana ha anat en augment en els últims dies i cada cop més dirigents del partit defensen "tallar caps" per afrontar la reconstrucció a la Comunitat Valenciana amb una nova imatge. Així, diferents càrrecs del PP consultats per Europa Press coincideixen que cal fer canvis al Govern valencià, començant per la sortida d'almenys dues conselleres, Nuria Montes i Salomé Pradas.

Tot i que hi ha unanimitat dins del PP en què la prioritat en aquest moment és trobar els desapareguts, ajudar els familiars de les víctimes i atendre les necessitats bàsiques dels afectats, les fonts consultades sostenen que el partit també s'ha de mobilitzar en vista del "substrat de malestar i rebuig" contra Mazón i el seu govern que s'està assentant en la societat valenciana.

Aquesta indignació ciutadana es va visualitzar aquest dissabte a València, on milers de ciutadans van sortir al carrer per reclamar la "dimissió immediata" de Mazón i el seu Consell per "no haver sabut gestionar" la catàstrofe. Tot i que en el PPCV culpen entitats catalanistes d'estar darrere d'aquesta manifestació "polititzada", a les files de la formació creix la preocupació per aquesta contestació social contra el PP a la comunitat.

"Mazón no va veure la magnitud de la tragèdia i ara està acorralat", resumeix en privat un president del PP. "Li estan dient 'assassí'. Ja s'ha dictat sentència, la gent té una percepció i això és molt difícil de canviar", admet un dirigent valencià. "S'han comès errors com una casa, molt greus", afegeix un altre, que veu el president de la Generalitat "cremat i abrasat".

La majoria dels consultats veuen "complicat" que el govern de Mazón pugui remuntar i lamenten que el focus no estigui en la "inacció" de l'executiu de Pedro Sánchez o en la seva "desapareguda" vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.

"Mazón va a haver de fer una remodelació del seu govern perquè la gestió de la Generalitat ha estat un desastre", opina un veterà dirigent, que reconeix que Alberto Núñez Feijóo no pot deixar caure el seu baró valencià, però tampoc li pot brindar un 100% de suport després dels "errors evidents" que s'han comès.