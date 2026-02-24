Caro Import factura 24 milions el 2025, un 12% més

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
L'empresa especialitzada en la fabricació i importació de productes argentins Caro Import va tancar el 2025 amb una facturació de 24 milions d'euros, un 12% més que l'any anterior, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'empresa explica que ha registrat un augment significatiu de la demanda de productes d'origen argentí en el mercat espanyol, que s'ha traduït en un increment del 15% en la producció de les seves marques pròpies.
A més a més, el segment d'importació i distribució de vins argentins va augmentar les vendes un 20%, amb un especial creixement del vi blanc.
El CEO de l'empresa, Diego Maccari, ha explicat que el 2025 va ser clau per a la companyia "tant pels resultats obtinguts com pel que representen a nivell estratègic".
"Aquests resultats ens permeten encarar aquest 2026 amb una posició reforçada, centrats en la innovació, l'eficiència productiva i l'expansió en mercats estratègics", ha afegit.