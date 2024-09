Antonio Carmona xifra la puntualitat del servei de Rodalies en un 90%

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha assegurat que l'índex de puntualitat dels trens d'aquest servei ronda el 90% i ha sostingut que "la perspectiva és boníssima" per la millora en el servei que creu que comportaran les obres i inversions.

Ha dit que la creació de l'empresa mixta per al traspàs de Rodalies "no va tard" i que el calendari previst s'ha de complir, si bé no ha detallat una data, en una entrevista a TV3 d'aquest dijous recollida per Europa Press.

Carmona ha assegurat que "demà o demà passat" es posaran a la venda els bitllets del nou servei d'Avant entre Tortosa (Tarragona) i Barcelona, impulsat per les afectacions de les obres al túnel de Roda de Berà (Tarragona).

D'altra banda, ha demanat que "es millori la seguretat a tota la xarxa viària" per minimitzar els actes vandàlics, com la incidència a les instal·lacions de Montcada Bifurcació (Barcelona), que va afectar de manera generalitzada el servei de Rodalies en plena jornada electoral, si bé també ha instat --textualment-- a apel·lar al civisme.

Preveu que el centenar de trens comprats el 2019 per Rodalies "comencin a arribar" el 2025 i ha explicat que es destinaran tant a renovar part de la flota com a ampliar-la.