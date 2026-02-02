Carmona (Rodalies) veu com a "certesa" que es garanteix la mobilitat a tots els usuaris aquest dilluns

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha explicat que és una "certesa" que Rodalies garanteix la mobilitat a tots els usuaris per a aquest dilluns, ja sigui de manera ferroviària o a través dels diferents serveis alternatius per carretera que estan suplint el servei de trens.
"Una altra certesa és que se segueix treballant de forma conjunta amb Adif i Renfe per anar a recuperant progressivament els diferents trams afectats a la xarxa. L'altra certesa és que tornem a demanar disculpes als viatgers que estan veient afectada la seva mobilitat, però que en qualsevol cas queda garantida amb una oferta ferroviària i uns serveis alternatius per carretera", ha dit des d'una atenció als mitjans des de l'Estació de Sants de Barcelona.
Per a aquest dilluns destaca que es recupera la circulació ferroviària en la línia R11 entre Figueres-Portbou (Girona).
"Si podem reobrir trams com a servei ferroviari, serà una millora respecte a l'oferta habitual. Però el que volem parlar és de certeses", ha dit.
SERVEIS AQUEST DILLUNS
--R1: L'Hospitalet de Llobregat - Blanes: servei amb tren.
Blanes - Maçanet Massanes: servei alternatiu per carretera.
--R2 - R2 Nord: Circulació en tot el seu recorregut amb l'oferta habitual.
--R2 Sud: Dos trens per hora i sentit. Amb reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona.
--R3: Fabra i Puig - Puigcerdà: servei alternatiu per carretera per les obres programades de desdoblament de la via que s'està fent des d'octubre.
--R4: Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia: servei amb tren.
Sant Sadurní d'Anoia - Martorell Central: servei alternatiu per carretera.
Martorell Central - Terrassa Nord: servei amb tren.
Terrassa Nord - Manresa: servei alternatiu per carretera.
--R7: Servei alternatiu per carretera per les obres programades a Montcada Bifurcació.
--R8: Servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost on els viatgers poden continuar als trens de la R2 Nord.
--RL4: Lleida - Cervera (RL3 / RL4): servei amb tren.
Cervera - Manresa: servei alternatiu per carretera.
--RG1: Maçanet-Massanes - Portbou: servei amb tren.
--R11: Barcelona Sants - Figueres / Portbou: servei amb tren.
--R13 i R14 Lleida - Vinaixa: servei amb tren.
R13: servei alternatiu per carretera entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders.
R14: servei alternatiu per carretera entre Vinaixa i Reus.
--R15: Barcelona Estació de França - Reus: servei amb tren.
Reus - Riba-roja d'Ebre: servei alternatiu per carretera.
--R16 / R17: Circulació ferroviària en tot el seu recorregut.
--RT1: Tarragona - Reus: servei amb tren.
Reus - La Plana Picamoixons: servei alternatiu per carretera.
--Barcelona Sants - Camp de Tarragona - Lleida-Pirineus: es mantenen nous serveis especials gratis de Mitja Distància per la línia d'Alta Velocitat entre Barcelona i Lleida amb 4 serveis addicionals.