Carmona (Rodalies) valora de forma "raonablement positiva" el pla alternatiu de Tarragona

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies de Catalunya, Antonio Carmona, ha valorat de forma "raonablement positiva" el pla alternatiu desplegat pel tall ferroviari per les obres entre les estacions de Tarragona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona).

En una entrevista d'aquest divendres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha reivindicat que han treballat durant molts mesos per planificar el millor servei durant les reformes de la via i que mentre durin, faran un "seguiment exhaustiu" per si fa falta implantar ajustos o millores en el pla.

També ha recordat que el pla alternatiu s'emmarca en una "inversió històrica per a Catalunya", en referència al Corredor Mediterrani, i que aquest tipus d'actuacions suposen estressar el sistema pel que, davant d'incidències, la capacitat de recuperació és menor, en les seves paraules.

"Estem generant unes molèsties per les quals demanem disculpes, però és com fer obres a casa nostra. Hem de canviar la nostra rutina, els nostres hàbits, i adaptar-nos", ha plantejat Carmona, que ha admès que pugui haver-hi una pèrdua d'usuaris aquests mesos.

En aquest sentit, ha argumentat que quan hi ha una reprogramació del servei "el viatger va provant diferents opcions, canvia la seva rutina i, finalment, opta per la seva millor opció de desplaçament" ja que, ha afirmat, acostumen a ser usuaris diaris.

INFORMACIÓ

Carmona ha apostat per la informació, tant per aclarir el pla alternatiu als viatgers com per anunciar possibles incidències, apartat en el qual assegura que "s'està fent un esforç" per deixar clar els trens que paren en totes les estacions i els que van directes a Barcelona.

I en preguntar-li per la possibilitat que els trens siguin més llargs, ha afirmat que des de Renfe planifiquen que "els trens vagin en doble composició des de Sant Vicenç".