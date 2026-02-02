Carmona (Rodalies): El servei mantindrà aquest dimarts "la mateixa oferta ferroviària" que el dilluns

Kike Rincón - Europa Press
Onze trams es tornaran a cobrir amb servei alternatiu per carretera
BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha assegurat que el servei de Rodalies per a aquest dimarts mantindrà la mateixa configuració i oferta que la desplegada durant aquest dilluns: "Parlem de certeses, i la certesa és que demà iniciarem el servei amb la mateixa oferta ferroviària que avui".
Així ho ha manifestat en una atenció als mitjans a l'estació de Sants de Barcelona aquest dilluns a la tarda, en la qual ha subratllat que la prioritat de la companyia és "garantir la mobilitat de tots els viatgers", ja sigui mitjançant el transport per via ferroviària o a través del pla alternatiu per carretera.
En concret, el dispositiu compta amb un desplegament de 150 autobusos i 700 informadors distribuïts per tot el territori per assistir els usuaris i actualitzar la informació de l'estat del servei en temps real.
En total són 11 els trams que aquest dimarts tornaran a cobrir-se per carretera mitjançant serveis alternatius, com ha ocorregut aquest dilluns.
Respecte a la recuperació de la xarxa, el portaveu ha destacat que aquest dilluns al matí s'ha restablert el tram entre Figueres i Portbou (Girona), la qual cosa permet recuperar el recorregut complet de la línia des de Barcelona fins a la frontera francesa.
No obstant això, ha reconegut que se segueix treballant per eliminar limitacions a la xarxa, especialment quant a freqüències i demores que encara afecten diverses línies.
AFECTACIONS MADRID-BARCELONA
Aquest dilluns, Adif ha sol·licitat a Renfe, Iryo i Ouigo que suspenguin els últims serveis d'alta velocitat a la línia entre Madrid i Barcelona, amb l'objectiu de disposar de més temps per realitzar les tasques de manteniment a la nit.
Fonts de Rodalies han puntualitzat que es tracta dels AVE Madrid Puerta de Atocha - Barcelona Sants que parteixen a les 20.27 hores i 21.07 hores des de la capital espanyola i els AVE Barcelona Sants - Madrid Puerta de Atocha que surten a les 21.05 hores i 21.15 hores des de la capital catalana, aquest últim només els diumenges.
Sobre aquest tema, Carmona ha explicat que tots els viatgers afectats han estat informats i s'ha procedit a "reubicar-los" en altres combois.
Així mateix, ha assegurat que, en cas que algun passatger no pugui viatjar a última hora, "se li buscarà una solució per continuar el viatge l'endemà", oferint les alternatives adequades per atendre al client davant d'una situació sobrevinguda per a ell, en les seves paraules.